Leandro Paredes – forfait pour ce soir contre Brest en raison de douleurs à la hanche – alimente les rumeurs mercato ces dernières semaines. Le milieu de terrain argentin est annoncé dans le viseur de l’Inter et associé à Christian Eriksen, en très grande difficulté à Milan et qui serait dans le viseur du PSG et de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, dans le cadre d’un échange. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport évoque à nouveau ce dossier et explique que Leandro Paredes est la priorité d’Antonio Conte et de l’Inter Milan pour ce mercato hivernal. Mais le quotidien sportif transalpin indique que le club milanais n’a pas les moyens financiers pour convaincre le PSG de lâcher Leandro Paredes encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Rouge & Bleu. En accord avec sa direction, Antonio Conte pourra tenter le coup si le transfert de l’Argentin est à bas coût. L’ancien sélectionneur de l’Italie aime le profil de Paredes qui serait le complément idéal de Marcelo Brozovic.