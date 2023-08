Priorité absolue de la direction parisienne, Randal Kolo Muani voit son club, l’Eintracht Francfort, se montrer particulièrement dur en affaires. Qu’importe, le PSG compterait bien ficeler ce dossier avant la clôture du mercato.

Le mercato du PSG arrive dans son ultime phase. Le gros a, bien évidemment, été fait avec les arrivées de dix recrues au total. Un sacré bouleversement au sein de l’effectif à la disposition de Luis Enrique en somme. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là puisque la nouvelle priorité parisienne se nomme Randal Kolo Muani. En effet, maintenant que Neymar Jr a plié bagages, le but de Luis Campos est d’attirer le polyvalent attaquant de l’Eintracht Francfort. Ce qui ne sera apparemment pas une mince affaire.

🚨 L’Eintracht Francfort demande entre 80 – 90M€ pour Randal Kolo Muani. Le PSG a fait une première offre de 65M€ (bonus compris) pour le joueur : Refusée



Pour le moment il n'est pas question d'inclure Hugo Ekitike dans la transaction ❌🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/Ystib9u9Yo — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 20, 2023

Une première offre repoussée

Le PSG a déjà fait une bonne partie du chemin en obtenant l’aval du principal intéressé. Randal Kolo Muani se serait, en ce sens, d’ores et déjà mis d’accord avec le board rouge et bleu quant à ses futures modalités de contrat. Un contrat qui devrait s’étendre jusqu’en juin 2028. Et pour ce qui est de l’indemnité de transfert ? L’Eintracht Francfort attendrait une somme estimée à 100 millions d’euros. Montant que refuse de payer le PSG, nous informe ce jour Florian Plettenberg. Une première offre, à hauteur de 65 millions d’euros, aurait d’ailleurs bel et bien été formulée. Mais face au refus allemand, le journaliste de Sky Sports explique qu’une nouvelle proposition, revue à la hausse, serait en préparation. Des informations corroborées par Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC affirme, lui, qu’un accord pourrait être trouvé autour des 80 à 90 millions d’euros. Pour sa part, l’ancien nantais, présent dans le groupe des siens, devrait bien prendre part à la rencontre face à Darmstadt prévue ce jour et ce, malgré le flou entourant son avenir.