Alors que son avenir au PSG est incertain à quelques jours de la fin du mercato, Marco Verratti s’est mis d’accord contractuellement avec un deuxième club saoudien et est dans le viseur d’une formation au Qatar

L’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti pourrait prendre fin cet été. Arrivé en 2012, l’Italien de 30 ans n’a pas été convoqué lors des deux premiers matches de Ligue 1 en attendant que sa situation soit éclaircie. Et à ce jour, seul le club d’Al-Hilal, qui a récemment recruté Neymar Jr, a montré un intérêt concret avec une offre de 30M€ refusée par les dirigeants parisiens. Mais en plus de la formation basée à Riyad, un autre club d’Arabie saoudite a accéléré dans le dossier Verratti. En effet, Al-Ahli a aussi trouvé un accord contractuel avec l’international italien et espère réussir à en faire de même avec le club parisien rapidement. « L’hypothèse de voir ‘le Petit Hibou’ rejoindre ‘l’eldorado’ de cet été 2023, à Al-Ahli ou un autre club, n’est pas à exclure », rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Le Bayern Munich et Manchester United aussi intéressés

Mais Marco Verratti aurait toujours pour priorité de poursuivre sa carrière en Europe, mais pour le moment aucune offre concrète d’un top club européen n’est arrivée sur la table des dirigeants du PSG. Pourtant, deux clubs prestigieux se sont manifestés récemment : Le Bayern Munich et Manchester United. L’ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, souhaiterait renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival. Concernant les Red Devils, cette destination n’est pas à écarter, conclut L’E. Ouvert à un départ de son joueur de 30 ans, le PSG ne le bradera pas pour autant et attendrait au minimum une offre de 60M€. Reste à savoir si un club réussira à convaincre financièrement les hautes sphères parisiennes à dix jours de la fin du mercato mais également le joueur qui touche un salaire important au PSG.

Al-Arabi se positionne

[MAJ] Toujours selon L’Equipe, une nouvelle destination s’ouvre à Marco Verratti. En effet, le club qatari d’Al-Arabi s’est récemment positionné pour tenter de faire venir l’Italien. « Mais l’équation financière est difficile et les clubs saoudiens ont encore de l’avance dans ce dossier », précise le quotidien sportif. Une information annoncée dans un premier temps par le tweetos, Djameel, qui rapporte que le club du Qatar fait du milieu de 30 ans une piste très sérieuse.