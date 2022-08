Alors que le PSG s’active sur les ventes ces derniers jours, le club de la capitale désire aussi renforcer son effectif avec de nouvelles recrues. Après les arrivées de Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Renato Sanches, les dirigeants parisiens veulent s’attacher les services de Bernardo Silva. Depuis plus d’une dizaine de jours, Luis Campos et son staff montrent un intérêt vis-à-vis du milieu de terrain de Manchester City.

Bernardo Silva souhaite quitter Manchester City

Selon les informations du Times, le PSG serait prêt à payer 70 millions d’euros pour recruter le joueur. Ce dernier aurait d’ailleurs fait la demande d’un départ lors des deux dernières fenêtres des transferts estivales. Pour rappel, Manchester City attendrait prêt de 80-85 millions d’euros pour laisser partir le joueur de 28 ans. Le PSG est confiant que Silva déménagera à Paris si des frais peuvent être convenus. Sous contrat jusqu’en 2025, Bernardo Silva souhaite quitter le club anglais. Luis Campos l’avait déjà fait venir à l’AS Monaco en 2014. Il serait donc bien placé pour convaincre le milieu de terrain portugais de revenir en Ligue 1.