L’intérêt du PSG pour Bernardo Silva se confirme

Les prochaines semaines au PSG s’annoncent mouvementées. Entre la reprise du championnat et le mercato estival, les Rouge & Bleu seront au centre de l’actualité. À ce jour, le club parisien a enregistré quatre nouvelles recrues : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Au rayon départ, seuls Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) et Colin Dagba (prêt au RC Strasbourg) ont quitté le club et devront bientôt être suivis par Georginio Wijnaldum (prêt avec option d’achat à l’AS Roma). Cependant, Christophe Galtier attend encore trois recrues pour renforcer son effectif. Ainsi, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sont espérés avant la fermeture du marché des transferts le 1er septembre prochain en France. Et concernant l’entrejeu parisien, un nom surprenant est sorti ces derniers jours : Bernardo Silva.

Le PSG et le FC Barcelone en concurrence dans le dossier Bernardo Silva

Désireux de quitter Manchester City, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2025, le Portugais de bientôt 28 ans (il les fêtera le 10 août) est favorable à une nouvelle aventure et ne serait pas fermé à l’idée d’un retour en Ligue 1 selon certaines sources. Et l’intérêt du PSG a été confirmé par l’émission de la Cope, Tiempo de Juego. En effet, le média espagnol rapporte que les Rouge & Bleu sont entrés dans la course pour une arrivée de l’international portugais et doivent faire face à la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Cependant, le président des Azulgrana – Joan Laporta – se montre toujours confiant dans ce dossier et aurait déjà noué des contacts avec l’agent du joueur, Jorge Mendes. « En cas de départ de Frenkie de Jong, les Barcelonais opteront pour le meneur de jeu portugais », rapporte Tiempo de Juego.

Pour rappel, comme évoqué par Foot Mercato, Luis Campos pourrait avoir un rôle important à jouer dans ce dossier. En effet, le nouveau conseiller football du PSG était à l’origine de l’arrivée de Bernardo Silva à l’AS Monaco en 2014 et pourrait de nouveau être tenté de convaincre son compatriote de rejoindre les champions de France. Selon certaines sources, Manchester City attendrait entre 80-85M€ pour son milieu offensif.

Statistiques 2021-2022 de Bernardo Silva