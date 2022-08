Nathan Bitumazala s’exprime après son départ du PSG

À deux semaines de la fin du mercato, le PSG tente de vendre un maximum de joueurs. Après le départ de Thilo Kehrer pour West Ham plus tôt dans la journée, c’est Nathan Bitumazala qui quitte le club de la capitale. Le milieu de terrain français a signé un contrat de quatre ans avec le club belge du KAS Eupen. Le joueur de 19 ans avait signé son premier contrat professionnel avec le PSG en septembre 2020. Il va désormais découvrir un nouvel environnement pour poursuivre sa progression. Après l’annonce de son transfert, Nathan Bitumazala a tenu à remercier le club sur son compte Instagram aujourd’hui.

« C’est un honneur d’avoir été dans ce grand club »

« Une page se tourne pour moi ! Merci au PSG pour ces sept merveilleuses années ! Merci aux recruteurs, à tout le staff, merci aux coachs, aux préparateurs physiques et à toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre. C’est un honneur pour moi d’avoir été dans ce grand club, d’y avoir fait mes premiers pas en professionnel et d’avoir évolué chaque jour auprès des plus grands noms du football ! Merci ! À jamais parisien ! »