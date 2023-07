Le PSG prêt à payer la clause libératoire de Gabri Veiga ?

Hier, le nom de Gabri Veiga est entré dans l’actualité mercato du PSG. Le jeune milieu relayeur ou offensif du Celta Vigo (21 ans) intéresserait le club de la capitale. Il serait même prêt à lever l’option d’achat.

Outre des joueurs confirmés, le PSG est aussi à la recherche de jeune pépite lors de ce mercato estival. On a pu le voir avec Kang-In Lee ou bien encore Cher Ndour. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter-là. Hier, un intérêt pour l’international U21 espagnol du Celta Vigo, Gabri Veiga était avancé. Les discussions entre les deux clubs avançaient dans le bon sens et rapidement. Une visite médicale était même annoncée pour la fin de la semaine. Mais selon d’autres sources, il n’y aurait aucune visite médicale de prévue. Dans ce dossier, il y a une forte concurrence avec City, Liverpool, Chelsea, le Real Madrid et le Barça. La présence de Luis Campos au PSG, qui travaille également au Celta pourrait avoir une incidence dans ce dossier.

A voir aussi : Gabri Veiga : Pas de visite médicale prévue pour l’heure

Luis Enrique valide la piste Gabri Veiga

Selon les informations de Radio Marca, Luis Enrique souhaiterait espagnoliser le PSG et verrait d’un bon oeil l’arrivée de Gabri Veiga au sein du club de la capitale. Le futur coach des Rouge & Bleu connaît bien le joueur actuellement à l’Euro U21 avec l’Espagne, puisqu’il l’avait plusieurs fois préconvoqué avec la Roja, sans pour autant le convoquer une seule fois. Toujours selon la radio ibérique, le PSG serait prêt à lever la clause libératoire du joueur qui s’élève à 40 millions d’euros. Les prochains jours devraient nous apporter plus d’informations dans ce dossier. Affaire à suivre…