Devenu un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery va voir son contrat s’étendre dans les jours à venir.

Avec le départ en fin de saison de Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery sera la nouvelle tête d’affiche du PSG. Le Titi de 17 ans représente le présent et le futur du club. Avec sa progression fulgurante, le milieu de terrain s’inscrit dans la nouvelle politique des dirigeants parisiens. Et sa prolongation de contrat va marquer le début de cette nouvelle ère au PSG. En effet, comme annoncé depuis de nombreuses semaines, Warren Zaïre-Emery va sans surprise prolonger son contrat avec son club formateur.

Zaïre-Emery et le PSG déjà d’accord

Mais avant cela, le club parisien attend que le Titi atteigne l’âge de la majorité pour lui proposer une prolongation de contrat longue durée. L’international français fêtera ses 18 ans ce vendredi 8 mars 2024. Et comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG prévoit de faire signer tous les documents à son Titi dans les jours à venir pour sa prolongation de contrat. Le journaliste italien précise également que les deux parties ont déjà un accord verbal pour étendre le contrat. Si la durée de cette prolongation n’a pas été précisée, l’international français devrait étendre son contrat de cinq saisons, lui dont le bail actuel court jusqu’en 2025. Cette signature sera l’une des premières étapes de la nouvelle ère du PSG, conclut Fabrizio Romano.

Cette saison, WZE a disputé 29 matches toutes compétitions confondues (2.253 minutes), dont 24 titularisations, pour 3 buts et 6 passes décisives. Il est le troisième joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique, derrière Kylian Mbappé (2.728 minutes) et Vitinha (2.391 minutes).