Le PSG proche de finaliser le dossier Illya Zabarnyi

Après plusieurs semaines de négociations avec Bournemouth, le PSG est proche de finaliser le dossier Illya Zabarnyi. Il ne reste plus que quelques détails à régler.

Très calme sur le marché des transferts depuis un mois et demi, le PSG est sur le point de finaliser son gros renfort en défense centrale. Depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu discutent avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Si l’Ukrainien de 22 ans s’est déjà mis d’accord avec les champions d’Europe pour un contrat de cinq ans, il doit encore patienter, lui qui est encore lié avec les Cherries jusqu’en juin 2029.

Des derniers détails à régler

Réclamant la somme de 70M€ pour lâcher son défenseur central, Bournemouth a refusé les dernières propositions parisiennes. Mais ce dossier arrive bientôt à son épilogue. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, les contacts sont positifs entre les deux formations et il ne reste plus que quelques détails à régler avant d’officialiser le transfert d’Illya Zabarnyi, précise le spécialiste du mercato. Une future recrue qui coche toutes les cases de la nouvelle politique parisienne misant sur la jeunesse.

[@FabrizioRomano]



On est tout proche du « HERE WE GO » !



🎨 @CanalSupporters

[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/4wTMIg0Sqy — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 31, 2025