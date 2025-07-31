Les raisons du mercato estival discret du PSG

Après une saison historique, le PSG compte se renforcer avec quelques renforts sans pour autant bousculer son jeune effectif.

Plus d’un mois et demi après l’ouverture du mercato estival, le PSG se montre assez calme aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. À ce jour, le club parisien a seulement officialisé l’arrivée du jeune portier Renato Marin. Dans le sens des départs, quelques jeunes (Gabriel Moscardo, Yoram Zague) ont été prêtés tandis que les indésirables doivent encore trouver un point de chute pour la saison à venir.

Quatre renforts espérés

Et concernant l’effectif actuel, le board parisien ne compte pas tout chambouler. En effet, comme le rapporte RMC Sport, les champions d’Europe comptent s’appuyer sur leur saison historique 2024-2025. « D’autant que leur effectif est particulièrement jeune. Avec cinq ou six joueurs qui postulent dans le onze de l’année, il n’y a pas beaucoup de changements à effectuer. Les retouches vont être minimes. » Mais, il va falloir tout de même se renforcer à chaque poste. Ainsi, quatre renforts environ sont espérés, « l’idée de la direction sportive étant d’avoir deux joueurs prêts et performants à chaque poste. » En défense, Illia Zabarnyi est attendu. Le club parisien négocie toujours avec Bournemouth et les positions se rapprochent. Il existe aujourd’hui un écart de 5M€ entre la dernière offre parisienne et la somme demandée par les Cherries. « Aucun accord de principe n’a pour l’instant été trouvé. Après plusieurs semaines de tractations, Luis Campos a laissé la main à Nasser Al-Khelaïfi. Une habitude entre le conseiller sportif et son président lorsqu’il s’agit de participer aux dernières enchères pour une recrue. Une issue positive est espérée prochainement », précise le média sportif.

Pour le poste de gardien de but, le PSG veut recruter Lucas Chevalier et l’installer comme numéro un. Enfin, pour suppléer Achraf Hakimi au poste de latéral droit la tâche sera rude. Luis Enrique aimerait lui trouver une doublure mais cela ne sera pas évident. « Aujourd’hui, aucun joueur sur le marché ne répond aux demandes de la direction sportive parisienne en acceptant de venir en tant que remplaçant de l’international marocain. » Ainsi, le technicien espagnol préfère miser sur João Neves et Warren Zaïre-Emery pour dépanner au lieux de recruter un élément supplémentaire par défaut, souligne RMC. Il faudra aussi gérer les nombreux indésirables de retour de prêt comme Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Renato Sanches ou encore Carlos Soler. De son côté, Milan Skriniar va bientôt être cédé définitivement à Fenerbahçe.