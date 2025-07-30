Mercato : Les positions se rapprochent entre le PSG et Bournemouth pour Illia Zabarnyi

Le PSG met les bouchées doubles pour s’attacher les services d’Illia Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth. Malgré des négociations serrées avec le club anglais, la détermination du joueur ukrainien à rejoindre la capitale française pourrait bien faire pencher la balance.

Le mercato estival bat son plein, et le Paris Saint-Germain est plus que jamais actif pour renforcer son effectif. L’un des dossiers prioritaires concerne la défense centrale, et le nom d’Illia Zabarnyi, jeune talent ukrainien évoluant à Bournemouth, est sur toutes les lèvres. Le club parisien est résolu à boucler ce transfert, face à différents obstacles. A 22 ans, Illia Zabarnyi ne cache pas son désir ardent de rejoindre le Paris Saint-Germain. Selon les informations d’RMC Sport, cette volonté inébranlable du joueur est un atout majeur pour le PSG dans les négociations. Si cette détermination n’avait pas été aussi forte, le défenseur aurait probablement déjà signé dans un autre club. C’est un facteur clé qui conforte la direction parisienne dans sa stratégie. Le défenseur des Cherries a déjà trouvé un accord contractuel avec le champion de France, s’engageant sur la base d’un contrat de cinq ans. Cette entente préalable avec le joueur met le PSG en position de force, malgré l’intérêt d’autres cadors européens.

Des négociations serrées, un optimisme grandissant

Les discussions entre le PSG et Bournemouth sont qualifiées de « jeu d’échecs », où chaque partie cherche à obtenir le meilleur accord. La dernière offre verbale du Paris Saint-Germain s’élevait à 60 millions d’euros, bonus compris. Bournemouth, de son côté, réclamerait 70 millions d’euros, une somme qui ferait de Zabarnyi l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire du club et de la Ligue 1. Cependant, l’écart financier entre les deux clubs s’est considérablement réduit. À l’heure actuelle, la différence entre l’offre parisienne et les attentes de Bournemouth est de moins de 5 millions d’euros, bonus inclus. Cette proximité des positions laisse entrevoir une issue positive, bien qu’aucun accord de principe n’ait encore été validé par le club anglais.

Al-Khelaïfi impliqué pour finaliser le dossier

Toujours selon RMC Sport, la direction parisienne, et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, est directement impliquée dans ce dossier. L’optimisme règne quant à la capacité du PSG à trouver un terrain d’entente avec Bournemouth. La conjonction du travail mené par les dirigeants parisiens, du faible écart financier et surtout de la volonté farouche d’Illia Zabarnyi de rejoindre Paris, alimente l’espoir de voir ce transfert se concrétiser prochainement. En quête de renforts de poids pour la prochaine saison, le Paris Saint-Germain semble donc tout proche de réaliser un coup important sur le marché des transferts avec l’arrivée potentielle d’Illia Zabarnyi, un joueur dont la détermination est aussi grande que les attentes placées en lui.

