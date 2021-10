Le PSG, quatrième équipe avec les joueurs les plus capés en L1

Le PSG réussi un très bon début de saison en Ligue 1 avec 10 victoires, 1 nul et 1 défaite. Cela lui permet d’être largement en tête de la Ligue 1 avec huit points d’avance sur Nice. Les Rouge & Bleu qui sont une équipe qui possèdent beaucoup de joueurs d’expérience. Malgré les nouvelles recrues, le PSG est le quatrième club avec le plus grand nombre de matches disputés par ses joueurs dans le championnat de France. Dans les chiffres, les Parisiens cumulent 2072 matches en Ligue 1 pour l’ensemble de son effectif. Le Paris Saint-Germain est seulement devancé par Angers (2235), Bordeaux (2141) et Nantes (2083). Le dernier de la classe dans ce domaine est le promu – Clermont – qui joue sa première saison en Ligue 1 (330).

1. Angers SCO : 2235 matchs

2. Girondins de Bordeaux : 2141

3. FC Nantes : 2083

4. Paris Saint-Germain : 2072

5. RC Strasbourg Alsace : 2067

6. AS Saint-Etienne : 1850

7. Olympique Lyonnais : 1817

8. Olympique de Marseille : 1797

9. Montpellier Hérault SC : 1725

10. LOSC : 1602

11. Stade Rennais FC : 1587

12. FC Metz : 1565

13. FC Lorient : 1515

14. Stade de Reims : 1427

15. AS Monaco : 1407

16. RC Lens : 1341

17. Stade Brestois 29 : 1315

18. OGC Nice : 1198

19. ESTAC Troyes : 949

20. Clermont Foot 63 : 330