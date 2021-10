Ligue 1 – Nice, nouveau dauphin du PSG

Vendredi soir, le PSG s’est imposé contre Lille (2-1) en ouverture de la douzième journée de Ligue 1. Grâce ce succès, les Rouge & Bleu ont pris 10 points d’avance leur son dauphin, Lens. Les Lensois qui se sont inclinés sur la pelouse de Lyon hier soir malgré un but d’Arnaud Kalimuendo (2-1). Ce revers pouvait faire les affaires de Nice qui affrontait Angers en ce début d’après-midi. Si les hommes de Christophe Galtier l’emportaient, ils prenaient la deuxième place et revenaient à huit points du PSG. Malgré l’ouverture du score des Angevins, Nice a réussi à s’imposer dans les toutes dernières secondes grâce à Andy Delort (1-2). Avec ce succès, Nice prend donc la deuxième place et devient le nouveau dauphin des Rouge & Bleu.