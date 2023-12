Le PSG recherche activement un défenseur pour cet hiver

Le PSG pourrait se renforcer cet hiver. Avec les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes qui s’allongent, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un défenseur.

Depuis le début de la saison, le PSG doit faire sans Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Les deux défenseurs ont dû passer par la case opération la saison dernière et ne peuvent toujours pas revenir sur les terrains. Alors que le titi a repris l’entraînement collectif ces dernières semaines, il n’a toujours pas été convoqué par Luis Enrique pour les rencontres des Rouge & Bleu. Selon les informations de RMC Sport, le numéro 3 du PSG ne devrait pas faire son retour sur les terrains en janvier. Opéré de la cheville en février dernier, il « suit un programme spécialisé depuis plusieurs semaines. S’il y avait du mieux ces derniers temps, le staff est assez pessimiste concernant un retour à court terme. »

A voir aussi : Dominique Sévérac révèle deux nouvelles pistes de Luis Campos

Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne devrait pas revenir en janvier

En plus de Presnel Kimpembe, le PSG doit aussi faire sans Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais, actuellement dans son pays natal, poursuit un protocole de reprise, lui qui avait rechuté lors de la pré-saison et opéré de l’ischio-jambier droit en septembre. Cette absence entraîne Lucas Hernandez dans le couloir gauche, alors que Luis Enrique préfèrerait pouvoir l’installer pleinement en charnière centrale. Même si Marquinhos a fait son retour sur les terrains hier soir et que Milan Skriniar a été recruté l’été dernier, les dirigeants parisiens vont rechercher activement un défenseur central en janvier, afin de renforcer un secteur pas épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison, conclut Fabrice Hawkins.