Le PSG se mobilise avec la Fondation de France lors du match face à l’OGC Nice pour aider les victimes du séisme du 9 septembre dernier au Maroc.

Le Paris Saint-Germain lance son opération d’aides aux Marocains victimes du séisme de la semaine dernière. À l’occasion du match face à l’OGC Nice, ce soir au Parc des Princes, le club va reverser 1 euro par billet vendu afin d’aider à la reconstruction du pays touché par la catastrophe naturelle. La traditionnelle minute de silence sera aussi respectée avant le coup d’envoi du match.

« Apporter toute l’aide nécessaire »

« Le Paris Saint-Germain a une relation privilégiée avec le Maroc. Nous sommes tous très touchés par le drame qu’ont vécu les Marocains et nous sommes convaincus que la famille PSG, toujours généreuse et engagée, a un rôle à jouer, humblement, pour apporter toute l’aide nécessaire à la population locale. Très présente sur le terrain, la Fondation de France est le partenaire idéal pour cette opération » a affirmé Fabien Allègre, directeur de la marque PSG et vice-président du fond de dotation PSG. Pour sensibiliser son public, une vidéo d’appel au don en lien avec la Fondation de France sera diffusée sur les écrans du stade parisien, puis relayée sur les réseaux sociaux du club.