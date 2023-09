Le PSG va retrouver la Ligue 1 contre Nice demain soir (21 heures, Prime Video). Lors de cette rencontre, le club de la capitale devrait rendre hommage au Maroc et à la Libye, victimes d’un tremblement de terre et d’inondations.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été victime d’un très violent tremblement de terre qui a fait presque 3000 morts et plus de 5000 blessés. Un drame qui a touché toute la population mondiale. Des élans de solidarité sont venus de partout dans le monde et des messages de soutiens ont afflué sur les réseaux sociaux. Achraf Hakimi, latéral droit du PSG et de la sélection marocaine, a donné son sang pour aider les victimes et a incité le plus grand nombre à le faire. En Libye, des inondations ont également fait de nombreuses victimes.

Un hommage au Parc des Princes

Selon les informations de l’Equipe, le PSG souhaiterait rendre hommage au Maroc et à la Libye en marge de sa rencontre contre Nice demain soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Le quotidien sportif n’indique sous quelle forme et à quel moment cet hommage serait rendu. Les prochaines heures devraient nous apporter un peu plus de précisions à ce sujet.