Le PSG repousse une offre XXL de Chelsea pour Grace Geyoro

La section féminine du PSG n’a pas encore repris le chemin de la compétition, contrairement à leurs homologues masculins. Pour leur part, l’exercice 2022-2023 reprendra ses droits le 10 septembre prochain. Mais avant cela, quelques mouvements, et non des moindres, pourraient bien bousculer l’effectif à la disposition de Gérard Prêcheur.

Une offre XXL pour Grace Geyoro

Dans le sens des arrivées, bien évidemment, mais également dans celui des départs. Car oui, Grace Geyoro voit Chelsea lui faire une cour des plus assidues et ce, depuis plusieurs mois désormais. Ce jour, L’Equipe nous indiquait d’ailleurs que les Blues étaient passés à l’offensive pour tenter d’arracher la titi parisienne de 25 ans. Une offre confirmée par France Bleu Paris dans la foulée avec quelques menues précisions en prime.

Ainsi, selon cette source, le club londonien aurait formulé une offre XXL au PSG, à savoir 500 mille euros. Une proposition qui, si elle avait été acceptée, aurait fait de Grace Geyoro la joueuse la plus onéreuse du vieux continent. Néanmoins, France Bleu explique que les Rouge et Bleu ont purement et simplement repoussé cette dernière. Cadre parmi les cadres du club parisien, Grace Geyoro ne comptait initialement pas plier bagages cet été. Mais toujours selon le média régional, la milieu de terrain, qui sort d’un Euro de haute volée avec la France, pourrait finalement se laisser tenter par un nouveau challenge. En revanche, de son côté, le PSG ne semble pas du tout enclin à vendre sa joueuse…