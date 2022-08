Prêcheur : « Il est impossible de dire non au PSG »

Si la section masculine du PSG a donc repris la compétition depuis deux semaines, ce n’est pas encore le cas des féminines. Celles-ci se trouvent, en effet, en phase de préparation, n’ayant repris le chemin de l’entraînement que depuis peu. Une reprise qui s’est faite avec un toute autre visage. Exit Didier Ollé-Nicolle et place à Gérard Prêcheur pour prendre en charge l’effectif rouge et bleu. Le néo coach parisien s’est d’ailleurs confié à la presse cette semaine. L’occasion pour lui d’évoquer divers sujets dans des propos relayés par le site officiel du club.

Dans un premier temps, l’ancien coach de l’OL a évoqué son arrivée en terre parisienne. Pour lui, c’était tout simplement impossible de refuser le PSG : « Il est impossible de dire non au Paris Saint-Germain, et j’avais envie de rejoindre le club. Donc tous les feux étaient au vert pour ma venue à Paris. Le challenge est excitant, on a l’impression de repartir sur un nouveau défi, de repartir à zéro en quelque sort, c’est quelque chose d’intéressant. »

J’ai ressenti beaucoup d’enthousiasme

Ensuite, Gérard Prêcheur a été invité à livrer son ressenti vis-à-vis de ses nouvelles joueuses : « J’ai ressenti beaucoup d’enthousiasme, celles qui sont présentes, qui ont envie de redémarrer la saison dans un nouveau contexte avec la possibilité de repartir aussi d’une page blanche. Le ressenti est très favorable et on va s’appuyer là-dessus pour commencer à travailler. »

Invité également à afficher ses objectifs en tant que nouveaux coaches rouge et bleu, Prêcheur a expliqué : « Quand on intègre un club comme le Paris Saint-Germain, c’est avec des ambitions. Il y a eu deux titres en deux ans, le club est sur une évolution croissante, ça correspond à mon état d’esprit, je suis un compétiteur, j’aime gagner. Les ambitions, nous les avons, nous allons désormais travailler pour voir comment améliorer l’effectif. »

Enfin, pour conclure, il s’est penché sur le cas de la nouvelle direction sportive et sur la problématique épineuse du mercato estival : « J’échange très régulièrement avec la direction sportive, pour voir ce que nous pouvons faire niveau mercato. Les échanges se passent très bien, il y a un très bon feeling, avec tout le staff, et j’ai confiance en toutes les démarches qu’ils font. »