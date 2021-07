Le PSG a recruté lors de ce mercato estival Gini Wijnaldum, Gigio Donnarumma (libres) et Achraf Hakimi. Deux des signatures ont été officialisées, pas celle du gardien de but italien de 22 ans. Décisif hier avec la Nazionale contre l’Espagne, le portier jouera la finale dimanche prochain à Wembley contre le Danemark ou l’Angleterre. Il faudra donc encore attendre pour voir le PSG communiquer sur ce recrutement jusqu’en juin 2026. Car le Paris Saint-Germain respecte le désir de Gigio Donnarumma de ne pas faire d’annonce tant qu’il est impliqué dans le Championnat d’Europe. Un accord confirmé à demi-mot par une story d’Enzo Raiola (frère d’un certain Mino) via un emoji bouche cousue. Certaines critiques milanaises sur une avidité de Gigio Donnarumma ont peut-être conditionné ce choix. Quoi qu’il en soit, c’est possiblement en champion d’Europe que le gardien de but rejoindra officiellement le PSG.