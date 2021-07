Avec Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma, Gini Wijnaldum en plus d’un effectif cinq étoiles où l’on trouve Neymar et Kylian Mbappé, le PSG de Mauricio Pochettino a “l’obligation” d’aller chercher l’UEFA Champions League 2021/2022. C’est le sentiment exprimé par le journal argentin Clarín. Paris a son équipe de “Galactiques”, juge t-on à Buenos Aires. Une expression qu’on accolait autrefois au Real Madrid. “Demander plus, ce serait trop“, commente le quotidien argentin à la lecture de l’effectif du PSG qui déborde de talents ligne par ligne. QSI a construit une “Dream Team“ pour décrocher la Champions League, conclut le journal. Au travail !