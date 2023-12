Le PSG se met d’accord avec Gabriel Moscardo

Le Paris Saint-Germain serait tombé d’accord avec Gabriel Moscardo pour un futur transfert. Luis Campos devrait se déplacer au Brésil pour finaliser les derniers détails avec Corinthians.

La bonne odeur du mercato commence à se faire sentir sur la capitale. Alors que la période de transferts hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, le Paris Saint-Germain s’active sur ses pistes. Luis Campos est allé jusqu’au Brésil pour dégoter les nouvelles pépites du football mondial, à l’image de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain des Corinthians traîne dans les papiers des dirigeants parisiens depuis plusieurs mois. Après allers-retours vers le Brésil, le directeur sportif semble plus que jamais déterminé à recruter le joueur de 18 ans.

Plus proche que jamais

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PSG devrait se rendre au Brésil cette semaine pour rencontrer à nouveau Corinthians et discuter de l’avenir de Gabriel Moscardo. De son côté, le milieu de terrain a été entendu et le Paris Saint-Germain a accepté des conditions personnelles du joueur et travaille actuellement à finaliser un accord. Le transfert devrait avoisiner les 25 millions d’euros. Ce dossier n’est pas attaché à celui de Lucas Beraldo, qui devrait aussi se rapprocher du club de la capitale dans les prochaines semaines.