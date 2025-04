Le PSG se prépare déjà pour la Coupe du monde des clubs

Alors que la compétition se déroulera cet été aux Etats-Unis, le PSG commence déjà à préparer son voyage pour la Coupe du monde des clubs.

Encore engagé dans toutes les compétitions, le PSG verra sa longue et excitante saison se terminer aux Etats-Unis. Seul club français engagé dans cette nouvelle Coupe du monde des Clubs (14 juin – 13 juillet), la formation parisienne se plonge déjà dans les préparatifs de ce voyage, qui ressemblera à une organisation de grande compétition internationale avec l’hébergement, le choix du centre d’entraînement et les déplacements pour les matches.

Un camp de base en Californie ?

Comme le rapporte Le Parisien, « le club de la capitale et la très grande majorité des participants (Real Madrid, Bayern Munich, Atlético, Benfica…) étaient réunis pendant deux jours la semaine passée à Miami pour aborder différentes thématiques (règlement médical, réunions sur la sécurité, point média…) lors de ce workshop très conventionnel. » Une délégation de cinq personnes, avec entre autres un team manager, un salarié de la team communication et médical, était présente pour représenter le PSG. D’autres services du club ont inspecté les différents lieux où pourront être hébergés les Rouge & Bleu.

Avec deux rencontres dans le stade de Rose Bowl de Pasadena (Los Angeles) face à l’Atlético de Madrid et le Botafogo de John Textor et une autre au Lumen Field Seattle contre Seattle Sounders FC, le PSG pourrait privilégier un camp de base en Californie. Toujours selon le quotidien francilien, qui cite des échos venant des États-Unis, les champions de France pourraient opter pour l’Université de Californie à Irvine. « Cette dernière dispose de nombreuses infrastructures sportives dont un terrain de football utilisé par l’équipe universitaire. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les différents acteurs même si aucun accord définitif n’existe encore à date. » Selon leur parcours dans la compétition, les Rouge & Bleu pourraient ensuite changer de centre d’entraînement. La suite de la compétition se déroulera à Atlanta, Philadelphie et New York, conclut LP.