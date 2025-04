PSG – Gabriel Moscardo affiche ses ambitions

Prêté cette saison au Stade de Reims, Gabriel Moscardo a du mal à enchaîner les rencontres en raison de pépins physiques. Mais pas de quoi revoir ses ambitieux objectifs à la baisse.

Recruté par le PSG à l’hiver 2024 contre 18M€ en provenance du Corinthians, Gabriel Moscardo n’a pas encore vu sa carrière décoller en France. Opéré au pied juste après son recrutement, le Brésilien de 19 ans a ensuite été prêté au Stade de Reims pour glaner du temps de jeu. Mais entre pépins physiques et choix du coach, le milieu défensif a seulement disputé 5 rencontres avec les Champenois depuis le début de l’exercice 2024-2025.

« Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção »

Après avoir remporté la Copa America U20 cet hiver en étant un titulaire indiscutable, le joueur prêté par le PSG soigne actuellement un nouveau pépin musculaire. Mais pas de quoi freiner les ambitions du joueur. Dans un entretien accordé à Rádio Bandeirantes, et traduit par Foot Mercato, Gabriel Moscardo se montre optimiste pour la suite de la carrière : Dans un premier temps, l’international U20 brésilien a évoqué son arrivée en France. « Vivre dans le pays, comprendre sa culture, s’adapter, c’est ce que je vis aujourd’hui. J’ai eu des problèmes au pied et ces six derniers mois passés en France ont été une adaptation. J’ai fini par être prêté et je ne le vois pas d’un mauvais oeil. C’est une bonne chose pour avoir du temps de jeu, comprendre le championnat. J’ai eu des problèmes physiques ces six derniers mois. Mais j’ai joué beaucoup de matches avec la Seleção. »

Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, Gabriel Moscardo a bien l’intention de s’imposer sur la durée avec le PSG : « Je suis sûr que dans cette dernière ligne droite avec Reims je vais jouer davantage. Mon rêve est d’être au PSG, jouer la Ligue des Champions et aller en Seleção. Les six derniers mois en France n’ont pas été parfaits. Des problèmes physiques, parfois le coach mettait des autres jeunes. Je vais chercher plus d’espace. Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver. Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec le Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère (…) J’ai été recruté par le PSG, je suis arrivé là-bas (à Reims) en pensant que je serai titulaire à tous les matches, que je serai le titulaire à mon poste. Mais j’y ai trouvé quelque chose de différent. Le coach me parlait beaucoup, il me disait de rester calme, de respecter le processus. Il me faisait jouer quelques minutes. J’ai toujours été fort mentalement. C’est différent au Corinthians où j’ai joué dix minutes et j’étais titulaire sans sortir du onze. Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde. »