PSG / Aston Villa : Les invités du président Nasser Al-Khelaïfi

Le quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, prévu le 9 avril (21h sur Canal +) au Parc des Princes, s’annonce comme un événement majeur, aussi bien sur le plan sportif que symbolique.

À l’initiative de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, tous les anciens dirigeants du club de la capitale ont été conviés pour assister à cette rencontre face à Aston Villa selon Bruno Salomon, journaliste pour Radio France. Cette décision marque une volonté de réconcilier le passé et le présent du Paris Saint-Germain. Depuis sa prise de fonction en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a profondément transformé le club, mais la relation avec ses prédécesseurs a souvent été distante. Ainsi, pour envoyer un signal fort aux supporters et à l’histoire du PSG, le dirigeant qatari pour faire prendre place dans les travées du Parc des Princes des anciens présidents parisiens tels que Michel Denisot (1991-1998), Laurent Perpère (1998-2003), Francis Graille (2003-2005), Pierre Blayau (2005-2006), Alain Cayzac (2006-2008), Simon Tahar (2008), Charles Villeneuve (2008-2009), Sébastien Bazin (2009), Robin Leproux (2009-2011) ou encore Benoît Rousseau (2011).

Mais cette soirée ne sera pas seulement un hommage au Paris Saint-Germain. En effet, toujours selon Bruno Salomon, deux invités prestigieux devraient également être présents : le Prince William et Tom Hanks. Tous deux fervents supporters d’Aston Villa, leur présence ajoutera une touche d’élégance et d’influence à la rencontre. Le Prince William, héritier du trône britannique, est un passionné de football et suit régulièrement les matchs des Villans. Quant à Tom Hanks, l’acteur oscarisé a souvent exprimé son attachement au club de Birmingham. Sur le terrain, l’enjeu sera de taille pour le PSG, qui rêve de soulever enfin sa première Ligue des Champions. Face à une équipe d’Aston Villa en pleine renaissance sous les ordres d’Unaï Emery, ancien coach parisien, la confrontation promet d’être intense. Entre histoire, prestige et rivalité européenne, ce PSG – Aston Villa pourrait bien être l’un des temps forts de cette campagne européenne.