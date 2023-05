Le PSG se rassure à Troyes (1-3)

Dans cette course au titre, le PSG devait revenir avec les trois points de son déplacement chez le 19e de Ligue 1, Troyes et c’est chose faite.

Le PSG devait se rassurer après une semaine très agitée. Mission accomplie grâce à un succès tranquille face à Troyes (1-3). Les Rouge & Bleu se mettent rapidement à l’abri grâce à un but rapide de Kylian Mbappé de la tête. Cette réalisation lui permet de rejoindre Alexandre Lacazette en tête du classement des buteurs. Le PSG archi domine son adversaire du soir et doit attendre le milieu de la 2e mi-temps grâce à Vitinha suite à une merveille de passe de Marco Verratti (58e). Les Parisiens gèrent tranquillement et pensent que le match restera sur ce score… mais Chavalerin réduit la marque et crée un (mini) doute dans la tête des Parisiens. Mais Fabian Ruiz marque le dernier but de cette rencontre grâce à un bel intérieur du pied qui ne laisse aucune chance à Gallon. Victoire 3-1. Ce succès était NÉCESSAIRE pour souffler un peu et donner un peu de répit. Paris se rapproche à grand pas de son 11e titre de son histoire !

Fil du match

00′ Bonjour à tous ! C’est le retour du Glorieux Saint-Germain qui affronte Troyes ce soir. On va espérer un sursaut d’orgueil après une semaine littéralement CHAOTIQUE.

01′ C’est le coup d’envoi ! Allez Paris !

🚨 Coup d’envoi de ce ESTAC – PSG



02′ Première grosse occasion parisienne avec une reprise d’Ekitike au premier poteau, dans le petit filet

05′ Verratti joue rapidement un coup-franc et lance Mbappé en profondeur qui frappe dans le petiti filet troyen

08′ BUUUT DE KYLIAN MBAPPÉ ! Le Français suit bien une frappe de Vitinha qui touche la barre transversale et pousse la balle au fond des filets ! 1-0 et Mbappé rejoint Lacazette en tête du classement des buteurs !!

Mbappé ouvre le score !! Il rejoint Alexandre Lacazette en tête du classement des buteurs ! 🥇



15′ Le match est arrêté après des jets de fumigènes sur la pelouse de la part des supporters troyens

📊 Soir de première pour Kylian Mbappé :



◽️1e but inscrit de la tête cette saison

17′ Le match reprend

18′ Lourde frappe de Sergio Ramos qui passe à côté du cadre

21′ Le PSG continue de pousser avec une frappe de Fabian Ruiz dégagée en corner. Sur celui-ci, Danilo smash une tête qui passe au-dessus du cadre

26′ Nouvelle frappe de Fabian Ruiz et à nouveau dégagée en corner par Gallon. Le corner ne donnera rien

29′ Oh le sauvetage de Marquinhos sur sa ligne après une bonne intervention de Donnarumma ! C’était juste

36′ Paris a le contrôle du match et multiplie les occasions sans pour autant trouver la faille une deuxième reprise

39′ La très lourde de frappe aux 30 mètres de… Marco Verratti (oui, oui) qui flirt avec la lucarne !

40′ Nouvelle frappe de Mbappé et à nouveau dans le petit filet

44′ Quel arrêt de Donnarumma sur une tête plongeante de Baldé ! L’Italien sauve son équipe !!

45′ C’est la mi-temps et le PSG mène au score (0-1). Paris domine largement son adversaire mais sans réussite. À noter le gros match de Verratti ! Quel(s) joueur(s) retenez-vous dans cette 1e MT ?!

46′ Le match reprend !

50′ Magnifique passe d’Ekitike pour Verratti qui frappe en force et c’est bien dévié par Gallon !

56′ La frappe de Fabian Ruiz après la passe en retrait de Kylian Mbappé… Ça passe à côté (encore) !

58′ BUUUUT DE VITINHA !! QUELLE PASSE DE VERRATTI POUR LE PORTUGAIS QUI S’EMPLOIE À 2 REPRISES POUR MARQUER !! 0-2 ET C’EST LARGEMENT MÉRITÉ !!

🚨 Et Vitinha double la mise !! Mais quelle merveille de passe de la part de Marco Verratti !!! Ça fait 0-2 et c'est largement mérité

78′ Le PSG gère tranquillement sa fin de match… et pourtant aucun titi ne devrait entrer en jeu

82′ Chavalerin réduit la marque… 2-1

84′ Fabian Ruiz libère les Parisiens grâce à son but !! Bel intérieur du pied qui ne laisse aucune chance à Gallon. 1-3

La feuille de match de Troyes / PSG

34e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de l’Aube – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Debart et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – Arbitres vidéo : Hamid Guenaoui et Elodie Coppola