Vitinha et la victoire importante dans la course au titre

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Parisiens reprennent six points d’avance en tête du championnat.

Après sa défaite contre Lorient la semaine dernière (1-3), le PSG se devait de l’emporter contre Troyes ce soir en clôture de la 34e journée de Ligue 1. C’est chose faite avec des buts de Kylian Mbappé, Vitinha et Fabian Ruiz. Les Parisiens ont encore concédé un but mais l’essentiel est là, les trois points et une avance de six points sur son dauphin, Lens. Il reste quatre matches au Rouge & Bleu pour s’offrir le titre de champion de France. Au micro de Prime Video, Vitinha a évoqué cette victoire importante.

« Le titre ? C’est clair que ce n’est pas encore fait »

« On savait que l’on allait jouer contre une équipe bien organisée mais on a fait ce qu’il fallait. On s’est procuré des occasions et le plus important était de repartir avec la victoire ce soir. Ils jouaient avec un bloc très compact, qui nous attendait. On devait avoir de la mobilité, de l’intensité. Il fallait aussi se proposer. Comme j’ai dit, l’important c’était la victoire pour faire un pas important pour le championnat. Le titre acquis ? C’est toujours dans nos têtes, c’est notre objectif mais c’est clair que ce n’est pas encore fait. Maintenant, il y a un autre match et c’est sur ça que l’on est concentré. »