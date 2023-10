Didier Domi : « Le PSG sera favori car ils ont l’expérience »

Quinze jours après sa victoire contre Dortmund, le PSG retrouve la Ligue des Champions avec un déplacement à Newcastle. Pour Didier Domi, l’ambiance à St-James Park pourrait galvaniser les Parisiens.

Beaucoup de joueurs ont porté le maillot du PSG et celui de Newcastle. C’est le cas de Didier Domi. Formé au PSG, il a joué sept ans au sein de son club formateur (115 matches, un but) entrecoupé par un passage de deux ans chez les Magpies (janvier 1999-janvier 2001, 70 matches, quatre buts). Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), il va suivre attentivement la première confrontation de l’histoire entre ses deux anciens clubs. Même si l’ambiance s’annonce chaude et hostile envers les Rouge & Bleu, l’ancien latéral gauche (45 ans) estime qu’elle devrait galvaniser les joueurs parisiens.

« L’ambiance va être énorme dès le début du match »

« C’est une des plus belles ambiances en Angleterre, même si pour moi le plus grand souvenir reste Anfield Road lors d’un match entre Liverpool et Paris en mai 1997. Il y a beaucoup de bruit, c’est impressionnant, et si tu n’es pas prêt, tu peux avoir peur de cette ambiance, assure Domi pour PSG TV. Mais à Paris, nous avons des joueurs que cela peut galvaniser, comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé qui ont l’habitude de ces grands matches européens. » Pour le titi, cette rencontre entre Newcastle et le PSG sera un bon test pour les Rouge & Bleu. « L’ambiance va être énorme dès le début du match et les deux équipes jouent avec un pressing très haut sur le terrain, ce qui pourra donner des espaces aux attaquants parisiens. La défense de Newcastle est solide, ils jouent avec beaucoup d’intelligence et ils ont le sens du placement, mais ils ne sont pas très rapides. Newcastle joue en bloc, mais Paris sera favori, car ils ont l’expérience de ces grands rendez-vous européens, alors que cela sera une grande première à domicile pour les Magpies.«