Depuis l’arrivée au PSG du Groundsman, Jonathan Calderwood, la pelouse du Parc des Princes est sans conteste la plus belle de France et l’une des plus belles d’Europe. Cependant cette saison, l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud se classe seulement à la 9e position du championnat des pelouse de Ligue 1, d’après les critères établis par la LFP* (une note donnée après chaque journée par les clubs, l’arbitre central et le réalisateur TV). En effet, 9 matches sur 17 de Ligue 1 ont eu lieu au Parc des Princes depuis le début de la saison 2020-2021. Ainsi, le club de la capitale obtient actuellement une moyenne de 17/20. Les Rouge et Bleu sont devancés par Montpellier (18,64), Lens (18,06) et le Stade Brestois (17,82), qui occupent le podium de ce classement à l’issue de la 17ème journée de Ligue 1. L’AS Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le Stade de Reims et le FC Lorient sont les autres clubs qui ont une moyenne supérieure au PSG avant cette trêve hivernale. Pour rappel, le PSG avait remporté cette distinction la saison passée.

Classement du Championnat des pelouses BKT de Ligue 1 Uber Eats (après 17 journées)

Montpellier Hérault SC – Stade de la Mosson – 18,64 de moyenne (9 journées) RC Lens – Stade Bolleart-Delelis – 18,06 (8 journées) Stade Brestois 29 – Stade Francis Le Blé – 17,82 (8 journées) AS Saint-Etienne – Stade Geoffroy Guichard – 17,55 (8 journées) Olympique Lyonnais – Groupama Stadium – 17,51 (8 journées) Olympique de Marseille – Orange Vélodrome – 17,44 (7 journées) Stade de Reims – Stade Auguste Delaune – 17,31 (7 journées) FC Lorient – Le Moustoir – 17,11 (8 journées) Paris Saint-Germain – Parc des Princes – 17,00 (9 journées) Girondins de Bordeaux – Matmut Atlantique – 17,00 (9 journées) Dijon FCO – Stade Gaston-Gérard – 16,99 (9 journées) RC Strasbourg Alsace – Stade de la Meinau – 16,97 (8 journées) FC Metz – Stade Municipal Saint-Symphorien – 16,95 (8 journées) Nîmes Olympique – Stade des Costières – 16,17 (9 journées) LOSC – Stade Pierre Mauroy – 15,82 (9 journées) OGC Nice – Allianz Riviera – 15,66 (9 journées) FC Nantes – Stade de la Beaujoire – 15,45 (8 journées) AS Monaco – Stade Louis II – 15,40 (9 journées) Angers SCO – Stade Raymond Kopa – 15,08 (9 journées) Stade Rennais – Roazhon Park – 14,48 (9 journées)

* À chaque journée de championnat, chaque pelouse est évaluée par les clubs, l’arbitre central et le réalisateur TV (en Ligue 1 Uber Eats uniquement). 1 note moyenne donnée par chaque club, 1 note moyenne donnée par l’arbitre central de la rencontre et 1 note moyenne donnée par le réalisateur TV (en Ligue 1 Uber Eats) sont prises en compte.

Les critères d’évaluation, au nombre de 5, sont les suivants :

Pour les clubs et l’arbitre central :

Trajectoire du ballon au sol,

– Souplesse/Dureté du sol,

– Qualité des appuis (changement de direction, accélération, arrêt course…),

– Qualité du tapis végétal (densité, couleur, homogénéité,…),

– Appréciation globale de l’aire de jeu et de ses abords (couloirs arbitres assistants,zones d’échauffement, tracés,…).

• Pour le réalisateur TV :