Le PSG s’incline face à Aalborg (33-35) en demi-finales de l’EHF Champions League

Cette fin de semaine est marquée par le Final Four de l’EHF Ligue des champions de handball à Cologne. À cette occasion, le PSG Handball affrontait Aalborg ce samedi après-midi. Forts d’un titre de champion de France glané il y a quelques jours, les joueurs de Raúl González voulaient réaliser une fin de saison tonitruante. À la pause, les Parisiens menaient de deux points (15-13). Mikkel Hansen s’est notamment démarqué dans cette première période avec 4 buts. De son côté, Yann Genty a réalisé trois arrêts lors du premier acte.

Dès le retour des vestiaires, les Parisiens ont réalisé un écart de +5 (19-14, 35e). Mais les Rouge et Bleu ont eu un trou d’air qui a permis au club danois de revenir à trois points (23-21, 43e). Dans une seconde période serrée, les deux équipes étaient à égalité à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (29-29, 55e). Le PSG Handball s’incline finalement aux portes de la finale suite à sa défaite face à Aalborg (33-35). Les Rouge et Bleu affronteront le perdant du match entre Nantes et Barcelone lors de la petite finale (dimanche 15h).