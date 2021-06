Kimpembe : “Mbappé fera le bon choix pour son avenir”

Appelé avec l’Equipe de France pour disputer l’Euro, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, est devenu un titulaire indiscutable aux côtés de Raphaël Varane. Et avant le match face à l’Allemagne mardi prochain, le Titi du PSG s’est présenté en conférence de presse ce samedi après-midi. Le joueur de 25 ans a notamment été questionné sur sa progression, sur Paul Pogba et l’avenir de Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par RMC Sport. Extraits choisis.

L’Euro

Kimpembe : “Je me prépare toujours de la même façon, le plus important est d’être prêt et concentré. On est tous pressés de démarrer la compétition. On se sent très bien, il reste quelques entraînements pour peaufiner les détails.”

Ses progrès depuis le Mondial 2018

Kimpembe : “Sur la concentration, dans la maturité aussi, j’ai pris de l’expérience, notamment avec le PSG en Ligue des champions. En sélection, j’ai beaucoup échangé avec le coach qui me demandait de jouer plus simple. Le 11 des Bleus ? J’ai la chance de pouvoir jouer au PSG avec des grands joueurs, c’est la même chose en sélection. Comparer les deux…. Je ne sais pas.”

Pogba au PSG ?

Kimpembe : “Je n’en ai pas parlé avec lui (rires), c’est un grand garçon, n’importe quel club serait ravi de l’accueillir. Cela ne dépend que de lui et de son agent.”

L’avenir de Mbappé

Kimpembe : “Kylian est un grand garçon, il sait ce qu’il doit faire, il fera le bon choix pour son avenir. Pour l’instant, c’est l’Euro dans sa tête.”