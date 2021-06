Gonzalez : “On a beaucoup de respect pour Aalborg”

Demain après-midi (15h15), le PSG Handball débute son Final Four avec un match contre Aalborg. Les joueurs parisiens se déplacent à Cologne pour tenter de conquérir la première Ligue des Champions de l’histoire du club. À la veille de cette rencontre, Raul Gonzalez – le coach parisien – s’est confié à PSG TV. Il veut que ses joueurs jouent Aalborg comme si c’était une finale.

“Je suis très content de pouvoir jouer le Final Four, cela veut dire que l’on a fait un bon travail pendant toute la saison. Le Final Four est différent à chaque fois. Il faut préparer le match comme d’habitude. [..]Il faut se concentrer sur le premier match contre Aalborg. […]On a beaucoup de respect pour Aalborg. C’est une très bonne équipe qui a éliminé Flensburg, qui avait gagné deux fois contre nous. Ils ont beaucoup de grands joueurs avec de la qualité et de l’expérience. Le match va être très compliqué. On ne veut pas parler du deuxième match parce que pour nous la finale sera contre Aalborg. Dans un final Four, il n’y a pas de favoris.”