Après une première saison très moyenne sous le maillot du PSG (34 matches, 11 buts, 14 passes décisives), Lionel Messi a retrouvé son meilleur nouveau depuis le début de l’exercice 2022-2023. En 15 matches, il a marqué 9 buts et délivré 10 passes décisives. Son entente avec ses partenaires de la MNM est au bau fixe. Sur ses neuf offrandes en Ligue 1 cette saison, il en a offert six à Kylian Mbappé. C’est le plus haut total d’un joueur vers un autre dans les cinq grands championnats européens en 2022/23. Avec ses performances, le PSG compte bien conserver son numéro 30 encore quelque temps.

Le PSG travaille sur le volet financier du dossier

Selon les informations du Parisien, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, qui court jusqu’en juin 2023. Son actuel contrat « dispose d’une année en option que Lionel Messi est susceptible de lever en accord avec le PSG, favorable, donc, à cette possibilité.« La proposition parisienne serait d’une nouvelle année au minimum et « la possibilité d’en ajouter une supplémentaire en option. » Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’est penché sur ce dossier depuis plusieurs semaines « et répète régulièrement au septuple Ballon d’or qu’il veut le voir porter le maillot parisien après la fin de la saison 2022-2023. » Le quotidien francilien explique que Paris travaille actuellement sur le volet financier de cette possible prolongation de contrat. « Alors que le club est soumis à d’importantes pertes (350 millions d’euros sur la saison 2021-2022), les dirigeants cherchent la bonne formule afin de ne pas se mettre encore plus en danger. »

Messi ne serait pas contre prolonger

« Le club de la capitale a pour mission de résoudre cette équation financière. En interne, on reconnaît la complexité économique du dossier tout en valorisant le savoir-faire du PSG sur ces sujets et la possibilité d’y aboutir positivement. » De son côté, Lionel Messi a expliqué qu’il ne souhaitait pas prendre de décision sur son avenir avant la Coupe du Monde. Le Parisien indique que « l’idée de prolonger sa fin de carrière au PSG ne serait pas pour lui déplaire. » Mais sa priorité est sa saison et le Mondial, son avenir arrive en second plan.