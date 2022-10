Le PSG poursuit son petit bonhomme de chemin en Ligue 1. Face à Ajaccio ce vendredi pour l’ouverture de la 12e journée, les Rouge et Bleu l’ont assez aisément emporté sur le score sec de 0-3. Lionel Messi, en grande forme, a confirmé avec un but et deux passes décisives pour un Kylian Mbappé auteur d’un doublé. Une partie qui a rassuré Éric Rabesandratana.

En effet, le consultant, ancien défenseur et capitaine du PSG, voit des améliorations notables depuis que Christophe Galtier a décidé de faire évoluer son système en 4-3-3 : « Ce système fonctionne plutôt bien. On avait déjà vu cela face à l’OM avec plus de relations au milieu de terrain, avec des joueurs offensifs beaucoup plus hauts. Cela permet à de nombreux joueurs de mieux s’exprimer, comme les latéraux qui sont peut-être un peu plus impliqués, expose Éric Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris. Face à Ajaccio, il y avait tout de même pas mal d’absences. Vitinha était sur le banc, Neymar suspendu, Sergio Ramos également suspendu. Finalement, on a vu un match très sérieux des Parisiens, comme l’a dit Christophe Galtier. Très sérieux donc, appliqué aussi. De son côté, le duo Mbappé / Messi rassure. On s’attendait à ce que l’absence de Neymar soit un coup dur offensif, mais naturellement, ils se sont trouvés dans le jeu. »