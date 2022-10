Après une première saison poussive sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé son niveau depuis le début de l’exercice 2022-2023. La Pulga a marqué huit buts et délivré huit passes décisives en 14 matches. En fin de contrat en juin 2023, l’international argentin (35 ans) ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Seule certitude, il prendra sa décision après la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre, 18 décembre).

« Je me sens très bien physiquement«

Dans une interview accordée au média argentin Direct TV Sports, le numéro 30 du PSG a confirmé qu’il prendrait sa décision à l’issue du Mondial. « Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement. Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière. J’ai déjà la chance de pouvoir être dans cette Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l’an dernier. Mentalement, physiquement. Après avoir passé le Covid. Parfois, j’aimerais avoir 25 ans et avoir à nouveau toute ma carrière devant moi. Plusieurs fois je l’ai répété, c’est formidable de faire ce que j’aime, de me battre parmi les meilleurs. Mais ce qui reste, c’est la personne, la vie . C’est au-dessus du sport.«

Lionel Messi qui est aussi revenu sur sa contracture au mollet qui l’a fait manquer trois matches avec le PSG. « L’autre jour j’ai senti une contracture au mollet, j’ai fait l’IRM et je n’avais rien mais j’ai arrêté par précaution et j’ai décidé de le faire encore quelques jours ». La Pulga qui a pris l’exemple de Paulo Dybala et Angel Di Maria, qui sont incertains pour le mondial. « C’est une Coupe du monde différente, car elle se joue à une époque différente des précédentes. Nous sommes si proches que la moindre petite chose qui peut vous arriver peut vous laisser de côté. Comme vous l’avez dit, ce qui est arrivé à Paulo, à Fideo, sur le plan personnel, vous inquiète déjà, puis voir ces choses vous effraie davantage, entre guillemets. »