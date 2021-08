Le PSG souhaite une vente plutôt qu’un prêt pour Sergio Rico (LP)

Avec dix gardiens sous contrat professionnel, le PSG a entamé son opération dégraissage à ce poste. Le club de la capitale a notamment commencé avec les prêts de Garissone Innocent (Vannes) et Alphonse Areola (West Ham). De son côté, Marcin Bulka (21 ans) pourrait disputer la saison 2020-2021 dans l’effectif de l’OGC Nice, selon plusieurs sources. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2025, le Polonais de 21 ans avait connu deux prêts lors de la saison 2020-2021 au FC Cartagena (LaLiga2) et la Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2).

De son côté, Sergio Rico devra également se trouver une porte de sortie. Doublure de Keylor Navas lors des deux dernières saisons, l’Espagnol de 27 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – n’entre plus dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Et comme le rapporte Le Parisien, le club de la capitale souhaite une vente plutôt qu’un prêt pour Sergio Rico. “Le PSG réduit peu à peu son effectif. Le prochain candidat au départ se nomme Sergio Rico. Le club de la capitale cherche à finaliser une vente plutôt qu’un prêt concernant l’Espagnol.” En effet, le trio des gardiens pour la saison prochaine devrait être composé de Keylor Navas, Gigio Donnarumma et Alexandre Letellier, “avec une forte concurrence annoncée entre les deux premiers cités.”