Areola prêté avec option d’achat à West Ham (L’E)

Keylor Navas, Gigio Donnarumma plus Alexandre Letellier en n°3, c’est ainsi que le PSG compte faire cette saison pour gérer sa cage. Il fallait trouver un club à Alphonse Areola (28 ans, sous contrat jusqu’en 2023). C’est fait. Le gardien de but prêté la saison dernière à Fulham (relégué) restera à Londres et jouera à West Ham. Les clubs “se sont officiellement entendus pour un prêt avec option d’achat”, rapporte lequipe.fr. Le portier français représenté par Mino Raiola sera en concurrence avec Lukasz Fabianski (36 ans) chez les Hammers. Alphonse Areola passera sa visite médicale ce jeudi “et devrait signer son contrat dans la foulée ou ce vendredi au plus tard.” Reste à gérer le dossier Sergio Rico (27 ans) pour qui on s’oriente aussi vers un prêt.