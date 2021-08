Féminines – La composition du PSG face à la Roma

Après s’être lourdement inclinées face à Bordeaux lors du tout premier match de préparations, les féminines du PSG enchaînent ce mercredi avec la Roma dans le cadre du tournoi amical de AMOS Women’s French Cup qui se déroule à Toulouse. Et le coach parisien, Didier Ollé-Nicolle, vient de dévoiler le onze qui débutera ce second match de préparation. On notera notamment la présence de la nouvelle recrue, transfuge de l’Olympique Lyonnais, Sakina Karchaoui. Une partie à suivre dès 18h00 sur beIN SPORTS 1.

Le XI du PSG :

Picaud – Le Guilly, Durek, De Almeida, Karchaoui – Amraoui, Dabritz, Geyero – Baltimore, Diani, Katoto.