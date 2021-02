Le PSG souhaiterait un nouveau prêt de Kean, avec option d’achat (ESPN)

Avec la crise actuelle, les clubs de football devront profiter des opportunités du marché afin de renforcer leur effectif. Au PSG, outre les prolongations de contrat de nombreux cadres, certains joueurs en fin de contrat pourraient être les principales cibles de Leonardo pour renforcer le groupe de Mauricio Pochettino. Et comme le rapporte ESPN Deportes sur son site internet, Memphis Depay (OL), David Alaba (FC Bayern), Elseid Hysaj (SSC Napoli) et Lionel Messi (FC Barcelone), tous en fin de contrat en juin, seraient des potentielles cibles pour les Rouge et Bleu en vue de la saison 2020-2021. Concernant Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton, le club de la capitale souhaiterait de nouveau compter sur lui. En effet, ESPN Deportes indique que le PSG désirerait un nouveau prêt de l’international italien pour l’exercice 2021-2022. Cette fois-ci, le prêt pourrait être assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été évoqué. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Toffees, Moise Kean (20 ans) réalise une saison pleine avec le PSG avec 14 buts en 26 matches disputés.

Statistiques 2020-2021 de Moise Kean