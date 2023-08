Dans le but de se délester d’Hugo Ekitike, le PSG aurait proposé les services de son joueur à Brentford. Reste que l’ancien rémois ne ferait pas partie des priorités actuelles du club britannique.

Avant la fermeture du mercato, le PSG doit encore vendre plusieurs éléments dans le but d’amasser quelques liquidités et également de dégraisser le groupe rouge et bleu. Avec Randal Kolo Muani dans le viseur, le club de la capitale ne compte plus du tout sur les services d’Hugo Ekitike. IL a donc été placé sur la liste des transferts et ce, même s’il figure dans les différents groupes dévoilés par Luis Enrique depuis son intronisation. Son avenir s’écrit aujourd’hui en pointillés au sein de la ville lumière.

Brentford comme éventuelle destination mais…

Le tout est de lui trouver une porte de sortie convenable. L’option d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 35 millions d’euros, soit la somme déboursée pour le conserver cet été après son prêt de Reims, est notamment dans les tuyaux. Plusieurs écuries sont d’ores et déjà venues aux renseignements comme le Milan AC, l’Eintracht Francfort ou encore West Ham. Toujours en Premier League, Sky Sports nous explique, pour sa part, que le PSG aurait une idée bien précise en tête. Les dirigeants rouge et bleu souhaiteraient ainsi envoyer Hugo Ekitike spécifiquement du côté de Brentford.

🚨 Luis Enrique ne compterait pas sur Marco Verratti. En interne, on explique que pour le moment, la tendance serait toujours à un départ du joueur ⏳🇮🇹



[@Djaameel_] pic.twitter.com/AAbJxvX75V — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 26, 2023

À la recherche d’un avant-centre, le club anglais se serait donc vu proposer Hugo Ekitike. Le club de la capitale serait notamment persuader que cette destination serait celle idoine pour l’attaquant de 21 ans. Le but étant qu’il performe et qu’il apporte une belle manne financière en cas de grosses vente puisqu’un pourcentage sur une éventuelle plus-value devrait être intégré. Néanmoins, toujours selon Sky Sports, Brentford aurait, pour l’heure, d’autres priorités sur le feu, comme celle menant à Nicolas Gonzalez, l’avant-centre de la Fiorentina.