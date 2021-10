Mauro Icardi finalement forfait pour PSG / Leipzig

Le PSG et le RB Leipzig se feront face ce mardi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino devra faire sans plusieurs éléments, dont un de dernière minute en la personne de Mauro Icardi.

En effet, alors qu’il était bien présent dans le groupe parisien communiqué par Mauricio Pochettino ce mardi matin, Mauro Icardi ne prendra finalement pas part à la rencontre face au RB Leipzig. Ainsi, selon L’Equipe, l’attaquant argentin est bien présent à Paris, mais ne se sent pas capable de jouer suite à des problèmes personnels. Il est donc excusé par le PSG, nous indique le quotidien via son site internet. Il s’ajoute donc aux forfaits de Neymar Jr et de Leandro Paredes, ainsi qu’à la suspension d’Angel Di Maria.

De son côté, RMC corrobore la version de L’Equipe tout en expliquant que l’ancien attaquant de l’Inter, très affecté par la séparation avec sa femme et agent, a été en contact constant avec son club. Le PSG l’a ainsi autorisé à rallier Milan au cours des dernières heures et a décidé de ne pas le convoquer ce soir suite à l’état psychologique de son joueur.