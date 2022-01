C’est la rentrée pour le PSG, qui va affronter Vannes dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France (21h10). Les Rouge & Bleu ont réalisé une première partie de saison de très haute facture en étant largement en tête de la Ligue 1 avec 13 points d’avance sur leurs dauphins qui sont l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais aussi en Coupe Nationale. Face aux amateurs vannetais, le club de la capitale devrait aligner une équipe remaniée pour cette rencontre. Le site internet du PSG a partagé les statistiques importantes avant cette rencontre.

Le Paris Saint-Germain a l’habitude de bien débuter l’année puisqu’il reste sur une série de 19 matches sans défaite, dont 18 victoires avant le nul l’année dernière à Saint-Etienne (1-1, le 06/01/2021). Les Parisiens, n’ont plus été vaincus depuis le… 15 janvier 2002 (face à Monaco, 1-2).

Par ailleurs Franck Dja Djédjé est le seul joueur a avoir joué pour les deux équipes.

Aussi le PSG reste « sur une série de 22 qualifications consécutives à l’extérieur en Coupe de France depuis l’élimination en quarts de finale de la compétition en 2012-2013 face à Evian TG (1-1 a.p., 1-4 t.a.b, le 17 avril 2013). » Le match de ce soir pourrait permettre à Kylian Mbappé (19 buts) de se rapprocher des 28 buts inscrits en Coupe par François M’Pelé. Il est le meilleur buteur Rouge & Bleu de cette compétitions.

Enfin il faut remonter au 4 mars 2009 pour retrouver trace d’une défaite du Paris Saint-Germain contre une équipe d’une division inférieure en Coupe de France et l’élimination (1-3) en 8e de finale par Rodez (National) soit une série de 25 matches (Aubervilliers, Evian TG, Vesoul, Quevilly, Agen, Martigues, Le Mans, Angers, Locminé, Sablé, Arras, Brest, Auxerre, Wasquehal, Niort, Avranches, Sochaux, Les Herbiers, Pontivy, Villefranche, Linas Montlhéry, Lorient, Pau, Caen et Feignies-Aulnoye).