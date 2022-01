Les images de la nouvelle boutique du PSG

Ce lundi 3 janvier est une date importante pour le PSG avec l’ouverture de la nouvelle boutique du club sur les Champs Élysées. Après plus de 20 ans d’existence, le club de la capitale a décidé de faire ses valises et de changer de lieu un peu plus haut sur la « plus belle avenue du monde ».

Sur deux étages, le nouveau store fait une superficie de vente de 370m2 répartie, cet emplacement double la surface de vente de la boutique historique précédemment localisée en contrebas de l’avenue. Le Paris Saint-Germain a communiqué sur une « nouveauté majeure, le Paris Saint-Germain crée avec la jeune entreprise parisienne Wild & The Moon un espace take-away proposant une nourriture saine et équilibrée. Plant-based, biologique et sans gluten, le take-away du Paris Saint-Germain propose des recettes à base de super-aliments pour tous les moments de la journée. »

Canal Supporters était sur place pour cette grande première, et vous partage des photos de cette nouvelle boutique.