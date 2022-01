Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 janvier 2022. Le nouveau contretemps de Leo Messi, le match de Coupe de France face à Vannes, les nouvelles rassurantes d’Elohim Prandi et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le cas de Leo Messi, positif au Covid-19. L’Argentin est resté dans son pays natal et ne sait toujours quand il pourra rentrer dans la capitale française. Ainsi, sa présence face à l’Olympique Lyonnais en fin de semaine (9 janvier) est incertaine. S’il manque cette affiche face à l’OL, la Pulga « n’aura pas porté le maillot du PSG entre le 23 décembre et le 14 janvier, une éternité de plus alors que son acclimatation prend plus de temps qu’espéré. » Le septuple Ballon d’Or est soumis aux règles d’isolement en vigueur en Argentine et selon certaines sources, il aurait contracté le virus le 27 ou 28 décembre. « L’attaquant respectera sa quarantaine tout en sachant que les clubs disposent d’un savoir-faire bien utile. Positif au Covid en août dernier, Gana Gueye avait pu s’extirper d’Israël dans un avion médicalisé grâce à l’entregent du PSG qui disputait alors le Trophée des champions contre Lille. » Ainsi, un retour à la compétition est envisageable pour la réception du Stade Brestois, le samedi 15 janvier, juste avant le stage au Qatar (16 au 20 janvier).

Le quotidien francilien évoque également le 16e de finale des Rouge & Bleu face à Vannes (Nationale 2) ce lundi soir (21h10 sur France 3 et Eurosport 2). Et pour ce premier match de l’année 2022, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs éléments. Les quatre joueurs positifs ne seront logiquement pas du déplacement (Rico, Bernat, Bitumazala et Messi), tout comme Neymar Jr (cheville) et Sergio Ramos (suspension). De leur côté, Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont avec leur sélection pour disputer la CAN. Revenus à l’entraînement ce dimanche, les Sud-Américains (Marquinhos, Paredes, Di María et Icardi) « devraient bien voyager vers Vannes et prendre place au moins sur le banc. » Malgré deux jours d’entraînement collectif, Mauricio Pochettino pourra compter sur quelques cadres et certains jeunes qui avaient brillé lors du dernier tour face à Feignies-Aulnoye (3-0).

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Dina-Ebimbe – Wijnaldum, Mbappé, Xavi Simons

De son côté, L’Equipe revient également sur ce 16e de finale de Coupe de France entre Vannes et le PSG. Même si une qualification reste improbable face à une équipe qui n’a plus perdu dans la compétition depuis 2013, « rencontrer le Paris-SG s’apparente ces dernières années à la promesse d’une belle fête, à défaut de nourrir des grands espoirs. » Privé de nombreux joueurs (Rico, Bernat, Ramos, Bitumazala, Hakimi, Diallo, Gueye, Messi, Neymar et probablement Danilo Pereira, qui avait des symptômes au Covid-19), Mauricio Pochettino « devrait aussi se passer de tout ou une partie de ses Sud-Américains. » En effet, le staff parisien a privilégié un repos bénéfique pour le mental des joueurs. « L’argument s’entend mais reprendre la compétition après une ou deux séances n’en demeure pas moins osé (…) le résultat de ce pari dépendra en partie du deal passé entre le staff et les joueurs. » Concernant Leo Messi, positif au Coronavirus, il devrait pouvoir rentrer à Paris prochainement et sa présence face à l’OL « est, au moins en terme de timing, tout à fait réaliste. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Dina Ebimbe – Xavi Simons, Mbappé, Wijnaldum

Le quotidien sportif donne également des nouvelles du joueur du PSG Handball, Elohim Prandi, victime d’une agression à l’arme blanche lors du réveillon du Nouvel An. Si les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes sur son état de santé, le Parisien n’est pas passé loin du drame. En effet, selon les informations de L’Equipe, « l’attaque est survenue à la sortie d’un bar du VIIIe arrondissement de la capitale. Dans des circonstances qui restent floues, un individu isolé aurait poignardé le handballeur dans le dos à six reprises avant de prendre la fuite. » Mais les coups n’ont pas touché d’organe vital. Ce dimanche, l’arrière gauche de 23 ans était hors de danger et se portait beaucoup mieux mais il devra encore rester quelques jours en observation à l’hôpital. « Selon l’un de ses proches, Prandi n’aura probablement pas de séquelles et son absence devrait se compter en semaines plutôt qu’en mois. » Sans surprise, il sera forfait pour l’Euro en Hongrie (13 au 30 janvier) avec l’Equipe de France.

Enfin, Le Télégramme met en avant le match entre Vannes et le PSG, au Stade de la Rabine. Les Vannetais tenteront de profiter de la magie de la Coupe de France pour « prolonger l’espoir le plus longtemps possible dans ce qui constitue le match de leur vie. » De son côté, le coach du club de National 2, Pierre Talmont, croit aux chances de son équipe. « C’est un peu David contre Goliath, le choc des extrêmes (…) Si le PSG joue à son niveau, on sait que ce sera compliqué. Mais face à ce PSG qui revient de vacances, peut-être moins investi, moins concerné, peut-être aura-t-on notre chance. » Le coach rappelle notamment qu’il ne faudra pas que défendre. « On sait très bien qu’à force de défendre, surtout vu la qualité de leurs individualités, ça ne tiendra pas longtemps. Il faudra aussi être capable de faire des temps de possession. Si on perd trop vite le ballon, ça reviendra comme un boomerang. Donc, il ne faudra pas être constamment dans la transition. »