Le PSG surveille la situation de Franck Kessié (CDS)

Les dirigeants parisiens semblent tourner leur regard sur le marché italien pour renforcer leur équipe cet été. Après Achraf Hakimi et Théo Hernandez, le PSG s’intéresserait à un autre joueur milanais, Franck Kessié selon le Corriere dello Sport. Le milieu de terrain (24 ans) a été l’un des artisans de la très bonne saison de l’AC Milan, deuxième de Serie A et qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Conscients que ses prestations attirent les convoitises, les dirigeants milanais discutent avec le joueur et son entourage au sujet d’une prolongation de contrat. Le Corriere indique que le PSG n’est pas le seul à suivre la situation de l’international ivoirien, puisque Manchester City le suit aussi. Les deux clubs apprécient fortement son profil.