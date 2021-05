Bompastor : “Nous sommes prêtes pour affronter Paris”

Les Féminines de Lyon dominent la D1 Arkema depuis 14 ans. Cette saison, ce sont les Parisiennes qui sont en tête à deux matches de la fin de saison (1 point d’avance). Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Lyonnaises reçoivent le PSG dans le match qui devrait dicter du titre de champion de France. À la veille de ce choc, Sonia Bompastor – la coach lyonnaise – et Wendie Renard se sont présentés devant la presse. Extraits choisis dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais.com.

L’état du groupe

Bompastor : “J’ai tout mon groupe à disposition. On a travaillé avec beaucoup de motivation, d’énergie et j’ai la chance d’avoir toutes mes joueuses. Les tests PCR sont négatifs. […]Sur le plan physique, demain nous seront prêtes à relever le défi.“

Le match

Bompastor : “Le PSG réalise une bonne saison, il le prouve par ses résultats, mais on a encore notre mot à dire. On doit gagner, j’ai confiance en mes joueuses. Elles ont l’habitude de relever ces défis. On ira chercher cette victoire. On a très bien travaillé cette semaine et lors des cinq matches précédents que nous avons remportés. On a fait le job jusqu’à maintenant, nous sommes prêtes pour affronter Paris.“

Renard : “Ce match est important car il y a un titre à aller chercher. Nous, il nous faut absolument une victoire pour passer devant. Forcément, on va s’appuyer sur les confrontations passées pour bien faire les choses. Le plus important est d’être prêtes, d’être conquérantes surtout.“

Le niveau du PSG

Bompastor : “C’est une très bonne équipe collectivement et elle possède des individualités performantes. Elles méritent d’être à la place où elles sont. Nous avons aussi des atouts à faire valoir. Ce sera forcément un beau duel, dans l’intérêt du football féminin, c’est une belle affiche. Nous avons effectué notre préparation cette semaine pour affronter la meilleure équipe, avec Diani et Katoto. Si Katoto ne démarre pas, on verra comment ça jouera en notre faveur ou pas.“

Les dernières confrontations entre les deux équipes

Renard : “C’est du passé. Après une défaite, nous sommes toujours frustrées, déçues, mais c’est une compétition différente. Il faudra tirer des enseignements individuels et collectifs pour gagner. Lors du dernier match, la préparation a été compliquée. C’est du passé, nous avons travaillé, nous sommes prêtes pour la rencontre de demain.”