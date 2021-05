Un accord de principe existe entre le PSG et Hakimi (RMC)

Le PSG semble avoir trouvé la solution à son problème de latéral droit. Pas satisfait des performances d’Alessandro Florenzi (prêté avec option d’achat par l’AS Roma), Colin Dagba voire Thilo Kehrer, le club de la capitale souhaite recruter un joueur talentueux et confirmé à ce poste. Et comme indiqué depuis plusieurs jours, Achraf Hakimi est en pôle position pour occuper ce rôle pour les prochaines saisons. En effet face aux difficultés financières de l’Inter, certains joueurs cadres du champion d’Italie devraient partir afin d’amasser quelques liquidités. Arrivé en provenance du Real Madrid contre 45M€ en septembre dernier, Achraf Hakimi (sous contrat jusqu’en 2025) devrait être le premier élément à quitter le club italien. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international marocain se dirige vers le PSG contre un chèque de 60M€ sans contreparties.

De son côté, RMC Sport indique également qu’Achraf Hakimi fait figure de priorité du PSG en ce début de mercato. “Le latéral droit marocain, qui évolue à l’Inter Milan, a envie de venir au PSG. Un accord de principe existe entre le joueur et le club.” Le média sportif indique toutefois que les deux formations doivent encore se mettre d’accord sur le prix. “De sources italiennes, les négociations entre les deux clubs avancent bien et les volontés se sont rapprochées ces dernières heures, sans qu’un accord ne soit trouvé pour l’instant.” Point positif pour le PSG dans ce dossier, “toutes les parties se veulent confiantes sur l’issue d’un dossier.” Avant un éventuel transfert, le joueur de 22 ans doit disputer deux matches amicaux avec le Maroc face au Ghana (8 juin) et le Burkina Faso (12 juin).

Sur son site internet, L’Equipe confirme également l’avancée des négociations entre le PSG et l’Inter. Les Rouge et Bleu sont très intéressés “par son profil et les discussions sont bien avancées entre les deux clubs (…) Le latéral est désireux de rejoindre Paris. Le montant de l’opération avoisinerait les 50 millions d’euros, hors bonus.”

Statistiques 2020-2021 d’Achraf Hakimi*

Serie A : 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives

: 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Italie : 3 matches disputés (185 minutes)

*Source : Transfermarkt