Le PSG toujours en course pour Hugo Ekitike ?

Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans trois petits jours, on attend toujours les officialisations côté PSG. En effet, le limogeage de Mauricio Pochettino et, surtout, l’intronisation de Luis Campos, en lieu et place de Leonardo, tardent à venir. Pourtant, le technicien lusitanien serait bien à pied d’œuvre afin de dessiner les futurs contours de l’effectif rouge et bleu en vue de la saison prochaine.

Ainsi, la presse transalpine faisait état ce mardi matin d’un intérêt croissant du futur conseiller sportif du PSG pour Gianluca Scamacca. Et ce jour, Marc Mechenoua nous explique que le club de la capitale serait toujours en course dans l’optique de faire signer Hugo Ekitike.

Hugo Ekitike pas chaud pour Newcastle

Promis à Newcastle, un accord ayant apparemment été trouvé entre le Stade de Reims et les Magpies il y a près d’une semaine maintenant, le prometteur attaquant de 19 ans ne serait pas très emballé par cette hypothétique point de chute. Cela expliquerait pourquoi l’accord contractuel entre le joueur et le club anglais prend autant de temps à être conclu. Toujours selon le journaliste de Goal, de son côté, Luis Campos aurait eu plusieurs fois l’entourage d’Hugo Ekitike au téléphone au cours des derniers jours afin de le convaincre de rallier la capitale française.

Pour rappel, l’accord annoncé entre les deux clubs se situerait autour des 35 millions d’euros, plus environ 10 millions de bonus. Le tout est de savoir si les décideurs parisiens seront prêts à mettre autant sur la table.