Le mercato ouvrira ses portes dans moins de dix jours et les futurs mouvements du PSG sur le marché des transferts restent bien flous. En effet, l’intronisation de Luis Campos se fait légèrement attendre. Malgré ce, plusieurs joueurs ont d’ores et déjà été annoncés dans le viseur du décideur lusitanien, à l’image d’Hugo Ekitike.

Hugo Ekitike s’éloigne du PSG

L’attaquant évoluant du côté du Stade de Reims sort d’une saison particulièrement aboutie en Ligue 1. Âgé de seulement 19 ans, il attire forcément les convoitises. Le PSG a donc été annoncé sur ses traces, mais un autre club est sur les rangs depuis de longs mois désormais, Newcastle. Le club britannique avait d’ailleurs été tout proche de rafler la mise durant le dernier mercato hivernal. Et ce jour, Santi Aouna nous informe que les Magpies seraient tout proche de parvenir à leur fin dans ce dossier. Ainsi, les deux clubs seraient tombés d’accord autour d’un transfert estimé à 36 millions d’euros plus dix millions d’euros de bonus. Si cette nouvelle venait à se confirmer, ce serait un énième talent hexagonal qui passerait sous le radar rouge et bleu.