Pogba se confie sur ses envies pour son futur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est courtisé par le PSG et la Juventus Turin. S’il est en pleine réflexion, l’international français aurait des attentes bien précises afin de faire un choix pour son avenir. Le plan sportif entre bien évidemment en compte, mais pas seulement. La Pioche s’est confié pour Uninterrupted (plateforme médiatique de Lebron James), et a fait part de ses envies : « Je prends le temps de me décider car j’ai envie de bien réfléchir. Je veux le meilleur pour moi. Je ne m’intéresse qu’au fait de jouer au football et d’être moi-même. Je veux m’amuser, sinon je ne peux pas tout donner. Vous pouvez perdre un match ou un trophée, mais vous devez être en accord avec vous-même et vous amuser. Je cherche juste ça« .

Une part d’affect non négligeable

Le natif de la région parisienne (Lagny-sur-Marne, 77) met l’accent sur l’affectif et le plan mental qu’il ne néglige visiblement pas dans sa réflexion : « Si tu t’entends bien avec tes coéquipiers, avec les supporters et avec le club qui te connaît et qui t’aime, tu peux donner le meilleur de toi-même. Pour bien faire, je dois me sentir libre mentalement et m’amuser. C’est le plus important« .

Auteur d’une saison plus que mitigée avec Manchester United, Paul Pogba a souvent été pointé du doigt et défini comme un leader n’assumant pas son rôle. Un discours venant principalement d’outre-Manche et émanant notamment d’anciennes gloires du football britannique. En Equipe de France, Pogba a toujours été un tout autre joueur, et cela s’explique souvent pour les observateurs du football par le fait qu’il soit bien mieux entouré en sélection qu’en club. C’est en ce sens qu’il a poursuivi son développement sur l’aspect affectif, en faisant une référence à un vestiaire : « Tout le monde veut se sentir aimé. C’est bien de se sentir apprécié par les gens, de savoir qu’ils savent qui vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes heureux ou non. Quand il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, c’est sympa d’avoir des coéquipiers qui te disent: ‘ne t’inquiète pas, tout va bien. Ça peut arriver’, parce qu’alors tu peux les aider à ton tour« .

« Je veux laisser quelque chose en dehors du terrain »

Paul Pogba s’est ensuite exprimé sur ses ambitions sur, et en dehors du terrain, en évoquant également l’exemplarité qu’il porte sur ses épaules : « Le football m’a permis d’être qui je suis aujourd’hui. Je suis un exemple pour beaucoup de gens, principalement pour les enfants. Ce que je fais les touche aussi et cela me donne l’opportunité d’être plus qu’un simple footballeur. Ça m’intéresse d’être un exemple sur et en dehors du terrain. Au final, c’est ce qui reste. Sur le terrain, les joueurs vont et viennent, mais je veux laisser quelque chose en dehors du terrain« .

Pour rappel, Paul Pogba est pisté par le PSG. Retrouvez les dernières informations concernant le dossier ici.