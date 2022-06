Les jours de Mauricio Pochettino au PSG sont comptés

Le PSG prépare une révolution à tous les étages du club. Revenu en tant que directeur sportif en 2019, Leonardo n’est plus un salarié des Rouge & Bleu. Le Brésilien a été remercié et remplacer par Luis Campos, même si ce dernier n’occupera pas le poste de DS mais plutôt de conseiller du président. Ces mouvements ne sont pas encore officiels mais cela ne devrait plus tarder. Autre point chaud, le poste d’entraîneur.

Une question de temps pour le départ de Pochettino

Même si dans une interview accordée ESport3, Mauricio Pochettino a ironisé sur les nombreuses rumeurs sur son licenciement du PSG, expliquant « il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. On m’a viré chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme« , le Parisien assure que les jours de l’ancien défenseur central à Paris sont comptés. Le quotidien francilien rappelle que son départ devrait être officialisé dans les prochaines semaines, lorsque Nasser al-Khelaïfi – qui est retenu au Qatar pour des raisons personnelles – aura un créneau pour le faire.